Un mardi potentiellement compliqué: Farid fait le point (vidéo)

Salut Serhan, il y a un beau petit potentiel pour mardi prochain mais la situation est borderline puisque nous arrivons déjà à la fin de la première décade de mars. Après quelques giboulées isolées lundi, un front froid arriverait mardi avec de la pluie puis de la neige en Ardenne où on peut espérer >5 cm d’accumulation. La neige pourrait accrocher dés 250-300 m alors qu’il y a un espoir en plaine même s’il faudra compter sur l’isothermie. Il s’agira plutôt de giboulées sous 100 m mais si fortes précipitations, une couche est possible jusqu’en plaine vu la masse d’air avoisinant -8°C à 1400 m d’altitude. Temps plus sec mercredi avant nouveau possible conflit pluvio-neigeux jeudi et vendredi, à surveiller !