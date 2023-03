"Un petit potentiel neigeux en cours de semaine prochaine": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Le retour de la tartine de nuages bas et brouillards (parfois givrants) et donc un ciel assez gris en début de journée sur Hainaut, Brabants, le Namurois et Liège jusqu’aux Flandres qui pourraient rester à l’écart comme le sud du relief ardennais. Au fil de la matinée, les éclaircies pourraient progresser vers toutes les provinces du sud alors que ça sera laborieux ailleurs.

L’après-midi, ça devrait doucement se décanter ailleurs notamment vers le Hainaut jusqu’aux Brabants mais les nuages seront plus tenaces des Flandres au nord de la capitale et du relief ardennais. Davantage de soleil sud du sillon Sambre et Meuse et donc de ce fait des maximas contrastés. On aura à peine 2 à 4°C sous les nuages bas mais 6 à 10°C si le soleil perce sous un vent qui va virer plein nord (modéré). Le soir, à nouveau des nuages bas et même la possibilité d’un peu de bruine depuis le nord.