”Jusqu’à quand verrons-nous Vénus et Jupiter ?” Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

La météo sera très facile à prévoir ce jeudi : l’anticyclone continue en effet à stagner sur le nord de l’Ecosse, pilotant un flux de nord-est sensible mais qui aura tendance à légèrement faiblir. Le matin, on aura encore droit à une tempête de ciel bleu, faisant remonter les températures un peu plus vite que la veille avec déjà 4-5°C en plaine vers midi.

Au fil de l’après-midi, on peut espérer une hausse et pourquoi pas 7 à 9°C (voire une pointe à 10°C) en plaine, sous un vent de nord-est retombant à 25 km/h. Le vent soufflera encore mais nettement moins fort, rendant le ressenti plus sympathique. Ne prévoyez pas encore de bronzette mais une bonne balade car le soleil, plus haut à l’horizon, commence à réchauffer. En soirée, ça chutera rapidement mais le ciel restera toujours bien dégagé.