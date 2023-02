”Quelles tendances pour les carnavals du week-end ?” Farid répond à votre question météo

Bonjour Éric, les nouvelles ne sont pas terribles, mais rien de catastrophique. En effet, le flux va tourner au nord vendredi et surtout samedi, apportant davantage de nuages bas et le risque d’une goutte. À partir de dimanche, une nouvelle descente d’air un peu plus froid et humide concernera le pays avec des pluies persistantes, même si les quantités ne seront pas énormes (1-2 L/m²). Vu la masse d’air, quelques flocons pourront voltiger le matin mais ne tiendront pas vu les 5°C prévus après-midi sous un vent de nord modéré. Lundi et mardi verront le même type de temps assez frais et nuageux avec quelques précipitations intermittentes mais pas grand-chose et un vent discret (situation toutefois à affiner).