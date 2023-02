"Le vent va-t-il enfin cesser?" Farid répond à votre question météo

Aussi, le vent souffle plus fort en journée que la nuit et cela s’explique. Durant le jour, le soleil plus haut réchauffe le sol qui communique sa chaleur un peu plus haut. Les pressions baissent au sol sous le courant ascendant et il y a un vide à combler. Cela se traduit par de forts courants descendants provoquant les rafales qui baissent en soirée et la nuit puisque le soleil n’est plus là pour chauffer les basses couches.

Et sur le reste du pays ?

Le matin, on aura un ciel bien dégagé et donc un temps radieux, sous un ciel bleu pur ayant du mal à faire remonter le mercure, encore bien bas. Attention, une petite limite pourrait lécher les Flandres le matin avec davantage de nuages jusqu'à une ligne ''Tournai-Gand'' avec une giboulée au littoral, assez isolée cependant. Vers midi, on repassera doucement dans le positif sous abri avec 0 à 4°C, mais sous une bise de nord-est assez forte.

Après-midi, le soleil repoussera à nouveau ces nuages en mer, la bande côtière retrouvera aussi des éclaircies alors que le soleil dominera ailleurs (quelques cumulus sur l'Ardenne mis à part). Dans ces conditions, le mercure ira chercher 1 à 6°C sous un vent de nord-est encore costaud atteignant 35-40 km/h en rafales. Dès le coucher de soleil, le froid s'installera de nouveau partout.