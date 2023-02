Pourrons-nous profiter longtemps de ce beau soleil? Farid répond à votre question météo

Bonjour Daniel, en effet le soleil s’est montré discret ces derniers jours mais nous sommes proches des normes avec quasi 65 heures ce dimanche soir pour une norme de 72 heures en février. De plus, on devrait profiter de ce soleil encore quelques jours grâce à un flux de nord-est plus sec dans les basses couches mais une bonne gelée le matin. Quelques cumulus ce lundi mais à nouveau un ciel bien bleu mardi et mercredi avant d’autres cumulus peu nombreux jeudi. On devrait finalement atteindre voire dépasser 80 heures au soir du 28 février avec donc un léger excédent. Les nuages devraient revenir en flux de nord vendredi après-midi augurant un week-end plus couvert mais globalement sec à une goutte près.