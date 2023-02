”Quelques informations sur ce fameux vortex polaire ?” Farid répond à votre question météo

Bonjour Bastien, en effet, on entend beaucoup parler de ce fameux vortex polaire, qui est souvent déstabilisé en fin d’hiver. Pour l’instant, il n’y a pas de menace et même s’il va faire plus froid, ce n’est pas lié à ce vortex mais un flux de nord-est ramenant de l’air continental plus frais.