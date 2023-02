Farid répond à votre question météo: bientôt le retour du soleil

Et sur le reste du pays ?

En matinée, on aura encore une belle couche de nuages bas surtout sur le centre et le sud. Petit à petit, des éclaircies vont grignoter du terrain depuis les Flandres vers le Hainaut et les Brabants alors que la grisaille sera importante et plus tenace sur le sud et l’Ardenne. Aussi, des nuages d’altitude seront présents là où ça s’est éclairci et le vent d’ouest se lèvera à l’avant d’un front atténué.

L’après-midi, une nouvelle perturbation très affaiblie par les Pays-Bas qui touchera principalement l’est et l’Ardenne après 14-15H avec 2 à 5 L et quelques flocons sur les sommets le soir. Des Brabants à Namur, l’activité de cette zone pluvieuse sera plus faible avec 1-2 L voire rien ou presque du Hainaut aux Flandres. Les maximas atteindront 3 à 7°C sous un vent de nord-ouest (30-35 km/h). Le soir, encore une ondée résiduelle dans l’air froid et un saupoudrage possible sur les sommets la nuit suivante.