Farid répond à votre question météo : "Du sable saharien prévu les prochains jours?"

Et sur le reste du pays ?

La situation va déjà se stabiliser avec le décalage de ce petit noyau dépressionnaire vers l'Allemagne et la poussée de l'anticyclone anglais. En matinée, on aura encore un peu de pluie sur l'Ardenne et quelques ondées qui descendront de la mer sur le Westhoek par flux de nord. Entre les deux, pas mal de nuages mais peu ou pas de précipitations hormis une goutte sous un gros cumulus.

L'après-midi, le ciel s'ouvrira à la côte alors qu'un ciel d'alternance prendra le relais ailleurs. Peu d'éclaircies et un air pas trop froid d'altitude ce qui fait que l'instabilité sera timide. Une nuée çà et là avec une préférence pour les Flandres et le relief. Maximas nettement plus frais avec 5 à 9°C sous un vent de nord modéré voire assez fort sur la bande côtière où les éclaircies seront les plus généreuses. Le soir, le ciel aura tendance à se dégager partout mais gare à une gelée.