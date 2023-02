Farid répond à votre question météo : un hiver trop sec ?

Et sur le reste du pays ?

Dans ce mois de février très sec, nous aurons droit à un peu d’eau au contact d’un front froid. On le retrouvera en matinée surtout sur Flandres, Hainaut et l’ouest d’une ligne ''Namur-Bruxelles'' laissant quelques litres au pluviomètre. Il fera encore sec sur les provinces du sud et surtout l’Ardenne qui ne verra la pluie que l’après-midi.

Ensuite, tout le pays sera sous les pluies apportant 2 à 7 L avec priorité à l’ouest qui avait été justement épargné par les précipitations ces dernières semaines. Une ambiance maussade et venteuse puisque ça soufflera de secteur sud-ouest jusqu’à 45 km/h. On relèvera 7 à 9°C en basse et moyenne Belgique mais encore 10 à 12°C sur l’est touché début d’après-midi par les précipitations. En soirée, temps sec par les Flandres et la frontière française annonçant une nuit plus calme et quelques pluies résiduelles sur l’Ardenne.