Farid répond à votre question météo : "Penses-tu que les gelées seront fortes en fin de semaine ?"

Bonjour Nathalie! Oui, les températures vont progressivement baisser, mais rien de catastrophique. Nous baignerons en premier lieu dans de l’air assez doux jusque mercredi et le passage d’un front froid. Jeudi verra l’arrivée de courants maritimes polaires avec une baisse du mercure, mais pas encore de gelées puisqu’il y aura des nuages de nuit. Il pourra geler vendredi matin, mais aussi surtout à partir de dimanche avec l’établissement d’un flux plus continental sec. Les températures pourront à nouveau descendre sous les -5°C dans les vallées ardennaises avec des gelées généralisées mais on sera plutôt de saison en journée avec 5 à 7°C en plaine avant un léger redoux possible début mars. Rien d’extraordinaire toutefois pour une fin février.