"Le bon Dieu sera-t-il binchou ?": Farid répond à votre question météo

Bonjour John, ça s’annonce plutôt bien et surtout doux pour la saison. Le petit front ondulant qui devrait nous affecter ce week-end est revu moins actif et devrait concerner surtout le nord du pays samedi qui verra aussi quelques pluies sur Binche. Pour le début du Carnaval, la situation s’améliorera déjà dimanche avec quelques faibles précipitations en matinée puis le retour des trouées et un temps plus sec après-midi. Le vent basculera à l’ouest et on ira toujours chercher 10°C pour les maximas. J’attends une météo sèche également lundi et mardi avec parfois des nuages bas tenaces mais aussi des éclaircies surtout l’après-midi. Les nuits seraient plus fraîches tandis qu’on ira chercher 10-12°C après-midi, que demander de plus ?