”Quelles tendances pour les vacances ?” Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

On peut prévoir un temps nettement plus couvert, avec probablement le passage d’un petit front froid donnant quelques pluies sur l’ouest, puis le centre en milieu de matinée. Ces précipitations seront moins marquées sur le sud alors qu’il fera temporairement plus sec à la mer et sur les Flandres avant midi.

Après-midi, peut-être des périodes plus sèches puis surtout après 15-16 H, c'est un front chaud plus large qui arrivera de la mer avec des petites pluies généralement faibles mais continues. Ces dernières seront plus actives sur les Flandres et le nord et au contraires plus rares sur le sud voire intermittentes sur le centre (Hainaut-Brabants). De manière générale, on comptera 1 à 3 L (voire moins sur le sud) mais une ambiance maussade et venteuse de secteur sud-ouest. Les maximas seront doux avec 7 à 10°C et en soirée, ces petites pluies reculeront vers l’Ardenne. Ailleurs, un secteur chaud prendra le relais avec quelques bruines çà et là.