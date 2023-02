Farid répond à votre question météo: comment expliquer ces levers de soleil orange?

Bonjour Nicole ! Ces effets de couleurs peuvent être très beaux mais l'explication l'est un peu moins malheureusement... Il s’agit de la pollution qui est responsable de ce phénomène visible le matin. Dans cette situation anticyclonique sans réel flux, les particules fines sont bloquées dans les basses couches et l’on retrouve de l’ozone, du S02 mais aussi CO2 et d’autres polluants. Le soir, la lumière du soleil doit parcourir une distance plus grande dans l’atmosphère avant de nous atteindre et elle se retrouve filtrée d’autant plus s’il y a présence de ces particules. Les longueurs d’ondes les plus longues de la lumière sont visibles et il s’agit de l’orange et du rouge. Bonne nouvelle, le flux d’ouest un peu plus vigoureux devrait améliorer la qualité de l’air dés jeudi.