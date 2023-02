Farid répond à votre question météo : "Quelle est la première tendance pour le Carnaval de Binche ?"

Bonjour Sarah! C’est encore un peu loin pour être précis pour la journée de dimanche, lundi et mardi prochain, mais je vais essayer d’établir une première tendance. Nous connaîtrons 3 belles journées avant l’arrivée d’une perturbation jeudi après-midi. Elle traînera encore vendredi avant un samedi plus sec voire lumineux. Pour dimanche, les calculateurs modélisent une petite descente fraîche effleurant l’est du pays avec possibilité d’une ondée en première partie de journée sur le centre, mais pas grand-chose. Il ferait toujours assez doux avec 9 à 11°C avant une légère baisse lundi et mardi où j’attends à première vue un temps sec et assez anticyclonique. Difficile de prévoir les nuages à cette échéance, mais pour moi, peu de précipitations en vue hormis une averse dimanche et un temps doux (8-10°C). On croise les doigts!