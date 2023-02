Le retour d’un temps plus doux cette semaine ? Farid rassure cette maman dont le fils part en classe verte

Mercredi sera également beau avec 11 à 12°C de maxima et un beau soleil à peine voilé l’après-midi avant l’arrivée de nuages plus nombreux et quelques gouttes jeudi après-midi.

Vendredi sera plus mitigé avec un peu de pluie mais pas grand-chose d’autant plus que le mercure restera toujours autour de 10-11°C. Un bon manteau pour le matin mais une veste plus légère pour l’après-midi, de bonnes conditions pour une super semaine de classes vertes.

Et sur le reste du pays ?

De l’air plus sec arrivera sur le pays mais il faudra composer en matinée avec de nombreux brouillards mais plus localisés que la veille. Ils seront assez difficiles à déloger sur le sud de l’Ardenne, la Lorraine belge et le pays d’Arlon mais aussi parfois en Flandres. Entre les deux, le ciel devrait +- rapidement s’éclaircir nous laissant profiter d’un beau soleil faisant remonter le mercure.

L’après-midi, une ambiance quasi printanière avec larges éclaircies voire beau soleil sauf sur l’extrême sud et la Gaume où j’émets encore quelques doutes sur la capacité des brouillards à se dissiper (du moins plus tard). Les maxima atteindront 8°C sur les sommets et 10 à 13°C du sud à la frontière française sous un vent de sud-est faible à modéré. En soirée, à nouveau formation de quelques brouillards