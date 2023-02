”Peut-on espérer des températures plus douces ?” : Farid répond à votre question météo (vidéo)

Bonjour Martine, en effet, les gelées ont parfois été modérées cette semaine mais ça ne va pas durer. Elles disparaîtront quasiment de nuit sur l’entièreté du pays et ça montera également de jour, sous un ciel toutefois nuageux ce week-end. On espère davantage d’éclaircies dimanche, et surtout début de semaine prochaine, où l’on attend beaucoup de douceur. En effet, l’anticyclone va migrer sur l’Europe centrale et le flux de sud-est advectera de l’air plus doux depuis la France. On aura donc droit à pas mal de soleil, une fraîcheur relative la nuit mais des températures qui iront jusqu’à 10 à 12°C en plaine, notamment entre lundi et mercredi. Aucun coup de froid digne de ce nom n’est attendu pour l’instant.