Va-t-on encore flirter avec les -10 degrés ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Un système frontal approchera du large et se matérialisera par des nuages élevés de + en + nombreux à la mer alors qu'il fera laiteux sur Hainaut et l'ouest de Bruxelles. Le sud restera au soleil avec tout au plus des voiles de cirrus et pas grand-chose.

L'après-midi, le ciel se couvrira sur les Flandres puis jusqu'à un axe Tournai-Bruxelles puis tout le Hainaut et les Brabants avant 15-16 H. Le soleil résistera encore un peu au sud et même jusqu'au crépuscule sur les provinces de Liège et Luxembourg malgré les cirrus plus nombreux. Une goutte sera possible sous le front froid fin d'après-midi entre l'ouest et le centre. Maximas de 2 à 6°C et petit rafraîchissement en soirée sur l'extrême sud-est mais aussi à la mer où on verra des éclaircies déjà à l'arrière du front. Vent de sud-ouest faible à modéré et de nord-ouest à la mer..