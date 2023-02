Farid répond à votre question météo : «Peut-on espérer un temps sec ce week-end?»

Le bulletin de ce mercredi 8 février 2023

La prévision météo ne sera pas compliquée pour cette journée puisque le ciel sera bien bleu dès l’aube. On retrouvera donc un temps parfaitement ensoleillé avec l’un ou l’autre cirrus perdu sur l’est de notre territoire et des brouillards plus rares. Après un froid matinal intense, le mercure remontera doucement au fil des heures pour repasser partout en positif vers midi.

L’après-midi, toujours un ciel bleu azur, mais des températures frisquettes et finalement conformes aux normes de saison. On ira chercher 2°C sur les sommets, 4°C à Namur, 5°C à Charleroi, 6°C à Mons et Bruxelles sous un vent d’est toujours assez faible (25-30 km/h). Attention au gel rapide en soirée, mais peu, voire pas de phénomènes de basses couches.