Bonjour Florian, malheureusement ce n’est pas d’actualité pour les fanas de l’or blanc qui s’est fait assez rare en plaine cet hiver. On attend une semaine très calme avec beaucoup de soleil mardi, mercredi et jeudi avant l’arrivée d’un front en fin de vie par la mer. Il pourra donner au mieux quelques flocons vendredi sur les hautes-Fagnes mais à peine de quoi saupoudrer le sol alors qu’il fera plus sec ailleurs. Pour la suite du mois, aucun signe neigeux sur les modèles mais on sait que ça peut aller très vite en météo même durant le mois de mars. Souvenons de 2013 où la neige avait été abondante jusqu’en plaine, tout est possible mais ce n’est pas entrevu pour l’instant jusqu’à mi-février au moins.

Et sur le reste du pays ?

Cela va faire plaisir de retrouver ce grand soleil. L'anticyclone centré sur la Baltique pilotera un flux d'est nettement plus sec en basses couches et donc synonyme de beau temps. En matinée, on retrouvera un beau soleil après la dissipation des rares brouillards sur le sud. Ensuite, le ciel bleu dominera dans un ciel sans nuages et serein !

L'après-midi, toujours une météo radieuse et un soleil omniprésent résorbant le froid matinal puisque les températures atteindront 2°C sur les sommets mais 3 à 6°C du Condroz à la mer en passant par 4-5°C de Charleroi à Mons ou Bruxelles. Le vent d'est ne sera pas trop piquant avec tout au plus 25-30 km/h en rafales mais gare au gel dès le coucher de soleil.