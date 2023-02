Farid répond à votre question météo: le soleil va briller autant cette semaine que durant tout le mois de janvier

Le prix à payer sera une bonne gelée le matin mais nous avons de fortes chances de voir le soleil briller autant cette semaine que durant tout le mois de janvier. Aucune dégradation de ce nom avant le 15 au moins et donc une météo stable et enfin plus lumineuse ! On l’aura mérité.

Et sur le reste du pays ?

Encore un peu de patience puisque les nuages bas voire brouillards seront nombreux le matin principalement sur le sud mais aussi potentiellement sur Hainaut, Brabants avec plus de soleil du Tournaisis aux Flandres à travers des nuages moyens. Petit à petit, cette couche nuageuse de stratus va se morceler alors que les stratus seront un peu plus tenaces le long du sillon Sambre et Meuse et de la capitale à Liège jusqu’au nord.

L’après-midi, le soleil finira par se faire plus présent avec larges éclaircies dans un ciel d’alternance et ce flux d’est qui asséchera la masse d’air. Toujours davantage de nuages sur le relief mais une belle luminosité voire un soleil généreux surtout vers les Flandres. Maxima plus frais sous ce vent de nord-est modéré mais convenables avec 1-2°C sur les crêtes > 600 m et jusque 6 à 8°C à l’ouest. Ciel qui se dégage le soir mais gel généralisé