Farid répond à votre question météo: "Aucune vague de froid en vue la semaine prochaine" (vidéo)

En effet, nous passerons en flux d’est continental avec la mise en place d’un anticyclone sur la Baltique. Cependant, les températures seront loin d’être exceptionnelles avec toutefois -2 à -5°C la nuit en plaine mais 3 à 6°C de jour. Sous de larges éclaircies, ça sera assez sympa même si la petite brise d’est sera parfois piquante. Aucune neige à prévoir si ce n’est 3 flocons dimanche soir sur les sommets. Ponctuellement, on pourra aller chercher -10°C mais uniquement dans les trous à froid ardennais.

Et sur le reste du pays ?

En matinée de samedi, on retrouvera un ciel bien couvert et encore quelques bruines d’abord possiblement sur le centre et l’est y compris Hainaut, les Brabants et dans une moindre mesure les Flandres. Au fil des heures, ces faibles pluies auront tendance à se retrancher sur l’est et le sud.

L’après-midi, pas de changements avec peut-être quelques ouvertures à la mer jusqu’au Hainaut mais un temps assez gris et plus sec. Encore quelques gouttes près de la frontière allemande et surtout de la douceur puisqu’on ira chercher 6 à 10°C sous un vent de nord-ouest discret. En soirée, ça va commencer à bouger avec l’approche d’un front froid qui touchera la mer la nuit suivante et le centre en matinée de dimanche avant le retour d’éclaircies mi-journée sur le centre et après-midi au sud.