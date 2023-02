Farid répond à votre question météo: « Les nouvelles sont bonnes pour ce week-end » (vidéo)

Hello Sébastien, les nouvelles sont plutôt bonnes pour ce week-end. Encore pas mal de nuages samedi à cause de ce flux d’ouest apportant pas mal d’humidité depuis la mer mais il devrait faire sec avec 8 à 9°C de maximas et moins de vent. Une petite perturbation arrivera la nuit suivante laissant quelques gouttes en matinée mais bonne nouvelle, les éclaircies perceront rapidement par le nord. Il s’en suivra une après-midi plus lumineuse et sèche avec ciel d’alternance et températures en léger recul (7-8°C). Seul hic, le vent de nord-ouest soufflera modérément voire assez fort avec des pointes à 35-45 km/h. Franchement, une météo sympathique pour les binchous et amusez-vous bien après ces deux années difficiles.