Farid répond à votre question météo: retour du froid sec et des fortes gelées la semaine prochaine? (vidéo)

Je table sur un scénario intermédiaire avec un temps anticyclonique froid, quelques phénomènes de basses couches avec gelées le matin mais des températures positives en journée sur la plaine (3-5°C), situation toutefois à affiner.

Et sur le reste du pays ?

Pas de changements avec un anticyclone qui se rapproche doucement et un couloir perturbé descendant de la mer du Nord sur les Pays-Bas et l’Allemagne. Notre pays en périphérie devrait s’en sortir sans trop de dommages. On retrouvera le matin pas mal de nuages et quelques gouttes sur l’est et le nord du pays mais un temps plus sec vers les Brabants, le Hainaut et quelques trouées vers la mer.

Après-midi, des petites pluies persistantes sur l’Ardenne et un temps plus sec sur le centre et surtout près de la France malgré une chape nuageuse compacte. Les maximas seront doux avec 3 à 9°C et une pluie qui va achever ou presque la couche restante sur nos sommets. En soirée, encore quelques gouttes près de l’Allemagne et le Luxembourg mais un temps sec et nuageux ailleurs. Vent d’ouest modéré ne dépassant plus 30-35 km/h.