Quel est le risque de tempête en février? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Pour la suite, aucun changement et c’est même une circulation inversée qui pourrait prendre le relais avec la mise en place d’un flux d’est continental en deuxième décade. Les phobiques du vent peuvent souffler sans mauvais jeu de mots, la situation s’annonce calme!

Et sur le reste du pays ?

Situation inchangée avec ce flux d’ouest canalisé par un anticyclone proche du pays. Le courant perturbé aura tendance à circuler 100 km au nord sur les Pays-Bas alors que la Belgique restera légèrement en retrait. Le matin, on retrouvera davantage de nuages bas sur les provinces de Liège et Luxembourg et des éclaircies des Flandres au Hainaut-Brabants en limite de Namur jusqu’au sud de l’Ardenne. Un flocon pourra même virevolter sur les sommets où la limite du 0°C redescendra légèrement…

L’après-midi, rebelote avec une faible instabilité sur le relief, le sud-est alors qu’il fera sec ailleurs avec davantage de soleil en allant vers l’ouest d’une ligne '” Charleroi-Bruxelles”. Le vent sera soutenu de secteur ouest avec 50 km/h dans l’intérieur mais localement 60 km/h de la mer au nord du pays et sur les crêtes ardennaises. Le soir, petite réactivation des ondées du Limbourg au nord de la capitale jusqu’à l’Ardenne mais on ne parlera plus de neige même sur les sommets (3-4°C). Nuit suivante du même acabit avec quelques ondées sur le nord-est.