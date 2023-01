"Pourrons-nous apercevoir la comète ce 1er février?" Farid répond à votre question météo

Côté ciel, on espère quelques éclaircies la soirée de mardi et la nuit de mardi à mercredi, surtout sur une partie ouest et centrale du pays dont la région de Charleroi. Pour moi, on a 40 à 50 % de chance d’avoir quelques belles trouées permettant l’observation du phénomène surtout début de nuit. Il faudra regarder entre la Petite et la Grande Ourse, je croise les doigts pour toi, n’oublie pas d’immortaliser le spectacle !

Et sur le reste du pays ?

Encore une fois, la journée sera assez grise dans un secteur chaud peu actif. On y retrouvera pas mal de nuages à tous les étages, avec l'une ou l'autre goutte de bruine principalement sur l'est et l'Ardenne.

En deuxième partie d'après-midi, un autre front froid donnera une petite ligne d'averses qui traversera le pays, étant surtout active sur le nord, les provinces de Namur, Luxembourg et surtout Liège ; un peu moins vers les Brabants et encore moins le Hainaut. Le vent d'ouest se renforcera insufflant une douceur assez nette avec même un bon dégel sur la haute-Ardenne. Les maximas iront de 2 à 9°C en passant par 7-8°C sur le centre. Il fera un peu plus sec en soirée avec encore quelques bruines sur le sud-est.