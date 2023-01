"À quand le retour du soleil ?" Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera cette perturbation légèrement plus active sur les province de Liège et Luxembourg avec encore de la pluie jusqu'aux sommets puisque l'iso 0°C remontera à 900 M (brouillard de dégel). Pendant ce temps-là, le soleil percera à la mer, sur le nord atteignant la capitale et peut-être le Hainaut alors qu'il fera gris sur les provinces du sud avec encore de la pluie sur l'Ardenne sous un vent d'ouest modéré à assez fort.

Après-midi, le flux tournera au nord-ouest advectant de l'air maritime d'origine polaire un peu plus frais sur les sommets qui redescendront entre 0 et 1°C (pas trop de dégâts > 600 M). Du soleil au plus on ira vers l'ouest de la capitale, le Hainaut central et occidental et surtout la mer où ça pourrait être une belle journée mais venteuse. Toujours des ondées passagères sur les provinces du sud et l'Ardenne. Maximas plus doux de 2°C à 8°C sous un vent de nord-ouest assez fort (35-45 km/h).