"Quels vêtements pour une classe verte la semaine prochaine ?" Farid répond à votre question météo

Bonjour Cécile, il faudra bien se couvrir et donc prévoir des vêtements chauds et un k-way. En effet, on attend lundi, mardi, et mercredi le passage de faibles perturbations accompagnées d’un vent de nord-ouest assez fort. Peu de grosses pluies sont attendues, mais de petites averses intermittentes dans un froid assez vif et à peine 2 à 3°C l’après-midi (dus à la fonte de la neige). Ensuite, il pourrait faire plus sec et moins venteux jeudi et surtout vendredi, avec toujours une petite gelée nocturne et 2 à 4°C le jour selon les éclaircies, qui seront aussi présentes mais timides entre les ondées. L’important est de se défouler et c’est une magnifique région, bon voyage à ta fille.