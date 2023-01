"Pourrait-on atteindre les -40°C en Belgique?" Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Encore une journée bien triste dans ce flux de nord-est humide et assez frais sans plus. Au moins plus de verglas à signaler et toujours un peu de neige sur les sommets ardennais. Il fera donc désagréable et venteux mais quelques périodes sèches ne sont pas exclues surtout près de la France et vers le littoral.

L’après-midi, pas de changements avec un ciel plombé et ces courants de nord-est frais. Un peu de bruine çà et là même si ça aura tendance à se raréfier mais toujours quelques faibles neiges au-delà des 450-500 m en après-midi voire un peu plus bas le matin. Malheureusement, ça fondra bien hormis sur nos plus hauts sommets au-dessus de 550 m d'altitude où la neige se maintiendra sans aucun soucis. D'ailleurs, les maximas y resteront bloqués à 0°C et monteront jusque 6°C à la mer en passant par 2 à 5°C du sud du pays à Mons ou Bruxelles. En soirée, l'anticyclone se rapprochera légèrement et il fera plus sec.