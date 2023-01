Réchauffement de la stratosphère et températures glaciales : vrai ou faux ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Toujours ce temps calme et bien gris proche du sol avec la présence de stratus et brouillards assez répandus à cause du vent faible. Au fil des heures, ça devrait difficilement s’éclaircir depuis le sud de l’Ardenne puis namurois et la botte puis mais plus difficilement ailleurs. De plus, fin d’après-midi, d’autres nuages arriveront de la mer prémices d’une dégradation pluvieuse accompagnée d’air plus doux. En attendant, les maxima iront de 1 à 3°C en Gaume mais toujours -1 à 2°C en fonction de la couche nuageuse...

Ce front atteindra un axe Hainaut-Brabants vers +- 23H voire minuit et il faudra craindre du verglas pendant que le mercure chutera déjà sur le sud à l’avant (négatif > 300 M). La nuit suivante, les pluies progresseront vers l’Ardenne où elles donneront de la neige mais pas grand-chose. Gros contraste entre la côte où il fera 4 à 6°C la nuit mais toujours 0 à 2°C en plaine au centre où ça se jouera à rien pour le verglas en zone tampon. Pour moi, situation dangereuse sur l’est des Brabants et du Hainaut + botte et le sud du sillon Sambre et Meuse.