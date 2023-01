Doit-on craindre le verglas cette semaine? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Salut Serge, en effet la situation est à surveiller déjà à partir de mercredi soir, après deux prochaines journées calmes, mais assez grises. Une perturbation accompagnée d’air plus doux arrivera de la mer, mais son timing n’est pas encore bien précisé. Elle donnera de la pluie à la mer et faiblira en rentrant dans les terres freinée par le froid, avec un risque de pluie verglaçante en moyenne Belgique surtout > 200 M donc attention sur Couvin. Il s’agira de neige en Ardenne avant un redoux l’après-midi et le retour à la normale, bien qu’il ne dégèlera pas > 500 M. Attention au regel la nuit suivante, et donc prudence si tu circules notamment jeudi matin dans ta région.