La neige restera-t-elle présente jusqu’au week-end prochain ? Farid répond à votre question météo

On attend une météo plus sèche cette semaine avec peut-être quelques flocons lundi matin ou jeudi soir mais plus grand-chose. Il gèlera chaque nuit sans dégel sur nos sommets hormis peut-être mardi et mercredi où on pourrait légèrement dépasser 0°C sans danger. La neige résistera donc sans problème et je te conseille Botrange, Ovifat et la Baraque Michel où l’enneigement est optimal. Bon amusement et profitez-en !

Quelle météo sur le reste de la Belgique ?

La semaine va commencer comme elle s’est terminée avec ce retour d’est apportant toujours pas mal de nuages depuis l’Allemagne. De l’humidité sous forme de stratus mais pas trop de brouillards (plutôt en Ardenne) et l’un ou l’autre flocon de neige en grains çà et là un peu plus présents sur le sud-est du pays. Cependant, les quantités y seront limitées.

Au fil des heures, cette petite perturbation s’affaiblira mais le ciel aura du mal à se décanter. On peut espérer quelques éclaircies sur le sud du relief ardennais, plus localement au centre du pays mais ça sera laborieux de manière générale. Cependant, il fera sec et assez frisquet puisque le mercure affichera -2°C sur les sommets, 0°C à 250-300 M d'altitude et jusque 2 à 3°C dans les grandes villes du centre et de l’ouest. Vent de nord-est modéré et assez piquant soufflant jusque 35 km/h en rafales. En soirée, le gel se généralisera à nouveau partout.