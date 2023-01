Farid répond à votre question météo: encore du gel la semaine prochaine ?

Et sur le reste du pays ?

Le temps sera plus calme sur notre pays, avec donc des phénomènes de basses couches le matin assez répandus mais plus insistants sur les provinces du sud. Petit à petit, le soleil grignotera du terrain depuis la capitale, le nord et les Flandres et on pourra voir de belles éclaircies sortir (brouillards et stratus plus tenaces en Ardenne).

L'après-midi, on aura une météo sans histoire avec pas mal de soleil sur le sud du relief ardennais et en Gaume mais aussi en Flandre et sur le nord. Entre les deux, ça sera plus laborieux, notamment sur Namur, l'Ardenne centrale jusqu'au sillon Sambre et Meuse et le Hainaut mais j'ai l'espoir de belles trouées voire de larges éclaircies. Quoi qu'il en soit, il fera sec avec des maximas toujours négatifs affichant -2°C sur les sommets, 0°C à Bastogne, 1-2°C sur Namur Charleroi, 3°C à Mons et Bruxelles et 4-5°C à la mer. La couche de neige variera de 15 à 20 cm sur les hautes-Fagnes ! Vent de nord-est piquant mais qui reste assez modéré. Le soir, à nouveau du gel qui s'installe et donc le risque de routes glissantes. Même type de temps attendu dimanche avec un degré de moins.