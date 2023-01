Farid répond à votre question météo : des remises en football provincial ?

Et sur le reste du pays ?

Nous resterons toujours sous l’influence de ces courants maritimes polaires. Un temps calme début de journée mais avec des routes parfois glissantes. Attention toutefois à un autre minimum dépressionnaire permettant à de nouvelles averses de neige de descendre sur le pays. Il faudra donc craindre quelques chutes de neige un peu plus conséquentes sur le Limbourg et la province de Liège au fil de la matinée (plus sec ailleurs).

L’après-midi, cette zone atteindra une large bande sud du pays jusqu’au centre (Brabants en limite du Hainaut). Cette fois-ci, on pourra en fonction des dernières modélisations atteindre 3 à 6 cm sur le relief ardennais, plutôt 2 à 5 cm sur les provinces du sud (Luxembourg et Namur) au-dessus de 400 m avec une neige qui accrochera mais difficilement au-dessus de 200-250 M. Maxima de 6°C à la mer, 2 à 4°C sur le centre et toujours -1 à 0°C sur le relief. En soirée, la zone pluvio-neigeuse s’en ira vers la France et le grand-Duché et sous le retour des éclaircies.