Farid répond à votre question météo: encore quelques chutes de neige cette semaine, routes glissantes à craindre jeudi et vendredi

Malheureusement, rien de votre côté hormis une petite ondée hivernale très localisée jeudi matin ou vendredi soir qui ne tiendra pas au sol. Un petit retour d’est est envisagé dimanche mais devrait encore une fois toucher la partie orientale de notre pays, il ferait plus sec mais toujours froid sur le centre. Ce temps devrait donc perdurer la semaine prochaine voire jusqu’à début février, l’espoir de neige en plaine paraît assez faible à moyenne échéance…

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera ce petit minimum se décalant vers l’Allemagne en perdant de son intensité. Le matin, encore de la neige près de la frontière allemande (1-3 cm) jusque 10-12 h avant le retour d’un temps sec déjà présent ailleurs. De belles éclaircies seront présentes le long de la frontière française et sur les Flandres alors que les nuages s’accrocheront encore au sud-est avec un temps mitigé entre les deux (Brabants, Namur jusque Hainaut oriental) mais sans précipitations.

L’après-midi, l’amélioration se confirme avec beaux moments de soleil en alternance avec des nuages moyens parfois nombreux et le risque d’un peu de pluie ou d’une giboulée au sud du pays voire un peu de neige > 400 M. Maxima de -1°C sur le relief, 0°C à Bastogne, Saint-Hubert et Libramont et toujours 3 à 4°C en plaine sous un vent de sud-ouest modéré. Le soir, un peu d’instabilité à la mer mais un temps sec ailleurs.