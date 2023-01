Farid répond à votre question météo : « De la neige encore présente en haute Ardenne ce week-end? »

Le bulletin de ce mardi

Le ciel va enfin nous épargner un peu avec le retour d’un temps calme et plus sec. Attention toutefois aux plaques de verglas locales où les sols seront humides. Le matin, on retrouvera donc un ciel lumineux au nord jusqu’au centre du pays (Capitale, Brabants, littoral), mais encore des nuages près de la frontière française et le Hainaut. Il fera gris sur le sud du pays avec pas mal de nuages bas et encore un flocon résiduel près de l’Allemagne < 500 M.

Au fil des heures et l’après-midi, on gardera ce même type de temps avec des éclaircies et un ciel plus laiteux, voire grisonnant au plus on ira vers l’ouest et la France en marge d’une perturbation pluvio-neigeuse sur la région parisienne. Cependant, il fera sec et moins venteux avec 3°C de maxima et une petite brise de directions variées tournant au nord-ouest le soir. Quelques flocons pourront voltiger sur la Gaume en toute fin de journée, mais ça restera anecdotique.