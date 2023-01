Farid répond à votre question météo : retour de la neige ce lundi, jusqu’à 15 cm sur l’Ardenne

En fin de journée, la limite pluie-neige s’abaissera et on pourra observer un tapis blanc > 300 M voire l’un ou l’autre cm dans le secteur d’Arlon. Encore quelques averses de neige la nuit suivante avant le retour d’un temps plus sec mardi au fil des heures. Attention aux routes glissantes.

Et sur le reste du pays ?

Un minimum dépressionnaire situé pile sur les Flandres où j’attends beaucoup de pluie (15-25 L). Ailleurs, des pluies continues mais peut-être moins marquées et de la neige sur le relief. Cette dernière accrochera au-dessus de 550 M pouvant laisser une couche sur nos sommets et un saupoudrage > 450 M et de la pluie en basse et moyenne Belgique. Fin de matinée, encore pas mal de pluie en Flandres et sur le sud-est et des précipitations moins marquées entre les deux.

L’après-midi, encore pas mal de pluie plutôt sous forme d’averses à la mer. Des pluies sur le Hainaut, Brabants et une limite pluie-neige qui descendra avec flocons sur la botte, les hauteurs de Namur pouvant accrocher au sol > 250-300 M. Fin d’après-midi, il fera plus sec sur les Flandres puis le centre du pays avec une dernière giboulée résiduelle. Maxima de 1 à 6°C et vent qui bascule au nord-ouest redescendant à 45-55 km/h. Côté neige, on peut espérer 5 à 10 cm > 600 M, 2 à 5 cm entre 500 et 600 M et plutôt des traces entre 300 et 500 M.