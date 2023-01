''Neige en plaine la semaine prochaine ?" Farid donne ses prévisions (vidéo)

C’est mardi que la situation est à surveiller avec une dépression de tempête sur la France pouvant aspirer de l’air continental en basses couches. Si zone perturbée il y a, le potentiel de neige sera présent y compris en plaine jusqu’à vendredi mais il va falloir affiner car elle ne se prévoit que 24 h à l’avance. Pas d’énormes quantités mais peut-être un blanchiment du paysage en basse Belgique d’ici milieu de semaine prochaine.

Et sur le reste du pays ?

Le vent soufflera jusque 65-75 km/h milieu de matinée au centre et 80 km/h à la mer (un peu moins au sud). Côté ciel, de petites pluies commenceront à tomber sur les Flandres puis sur le centre puis sur le sud. Fin de matinée, ces pluies deviendront modérées et continues sur Flandres, Hainaut, Brabants, Namur puis sur l’Ardenne avant midi laissant déjà 5 à 10 L/m².

L'après-midi, des pluies parfois faibles mais souvent modérées et continues. Attention, pic venteux attendu de +- 10 à 17 H avec localement 75-85 km/h. On retrouvera un temps plus sec vers 18-20 H à la mer, un peu plus tard sur le centre alors que les flocons prendront le relais en haute Ardenne durant la nuit suivante laissant un léger saupoudrage > 600 m. Maxima de 7 à 12°C avant une chute à l’arrière du front froid. Vent qui tourne à l’ouest le soir retombant à 45-50 km/h.