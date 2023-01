Farid répond à votre question météo : encore du grand vent ce week-end ?

Et sur le reste du pays ?

La météo va se calmer un peu mais ça restera venteux avec le passage d’une dépression sur l’Angleterre. Encore des rafales de 55 à 70 km/h et des ondées en début de matinée sur le centre et surtout le sud. Il fera un peu plus sec sur les Flandres et à l’ouest de la capitale avec des éclaircies près de la mer qui pourront aussi affecter le Hainaut entre les ondées qui deviendront plus rares fin de matinée.

Après-midi, un dégradé ouest-est avec soleil et belles éclaircies sur les Flandres, ciel d’alternance sur le centre (Hainaut-Brabants) mais un temps plutôt sec et encore des averses rares sur le Namurois et plus fréquentes en Ardenne encore dans l’air instable. Le vent tournera à l’ouest restant modéré à assez fort (55 km/h) de sud-ouest et les maxima iront chercher encore 5 à 10 °C. En soirée, le temps sec se généralisera à tout le pays et nous profiterons d’une nuit calme.