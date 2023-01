Farid répond à votre question météo: la neige fait son retour, voici les régions concernées

Et sur le reste du pays ?

Nous commencerons cette journée sous le vent et de bonnes précipitations sur tout le pays apportant déjà 5 à 15L en matinée. Le pic venteux sera atteint de 4 à 10 H avec donc des rafales de 75 à 85 km/h à la mer, 65 à 80 km/h sur le centre et les crêtes et plutôt 55 à 70 km/h sur le sud. Pas de pause pluvieuse avec donc une matinée maussade.

En cours d'après-midi, des pluies intenses et plus continues cette fois-ci sur le nord du sillon Sambre et Meuse. Les quantités seront moins élevées l'après-midi sur le sud mais il y pleuvra également, avec pourquoi pas quelques pauses. Au total de la journée, on peut craindre 15 à 30 L/m² voire isolément plus sur le relief ardennais et le nord. Le vent se calmera après-midi retombant à 55-70 km/h alors qu'une nouvelle bande pluvieuse active traversera le pays en soirée d'ouest en est.