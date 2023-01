Farid répond à votre question météo: jeudi et samedi s’annoncent très venteux (vidéo)

Bref, rien de très sympa et dimanche devrait être un peu plus calme dans un ciel de traîne avec quelques ondées plus espacées. Il fera plus frais avec 7-8°C contre 11°C samedi mais le vent sera moins fort et les périodes sèches nettement plus nombreuses. C’est encore un peu loin mais pour moi j’éviterais donc ce samedi qui s’annonce assez triste et maussade…

Et sur le reste du pays ?

Et bien un peu de lumière enfin ! En effet, cette trace frontale donnera donc de bonnes pluies tout début de matinée disons entre 5 et 7 heures sur Hainaut et les Brabants atteignant l’heure et plutôt 6-9 heures sur le sud et l’Ardenne qui verra ces pluies traîner jusqu'en fin de matinée. Rapidement, le soleil prendra déjà le relais à la mer avec de larges éclaircies atteignant Mons, Bruxelles puis Charleroi en deuxième partie de matinée (plus gris au sud).

Après-midi, on attend une nuée très locale mais aussi de belles trouées et un ciel d’alternance. Ces ondées auront tendance à se multiplier à la mer fin d’après-midi devenant également plus fréquentes sur le centre puis le sud en soirée au contact d’un creux (coup de tonnerre probable). Maximas de 6 à 10°C et vent assez fort de sud-ouest dans l’intérieur avec 55 à 65 km/h fin d’après-midi voire ponctuellement 75-80 km/h en bord de mer sous les ondées. La nuit suivante ça se calmera un peu mais une nouvelle zone de pluie affectera les Flandres.