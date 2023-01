Farid répond à votre question météo: ce temps pluvieux et venteux risque-t-il de durer encore longtemps ?

Salut Virginie, en effet la situation est bloquée avec un rail dépressionnaire bien actif et la succession de zones de pluie. Je n’attends pas d’amélioration notable du moins cette semaine avec encore de la pluie mardi en journée et mercredi soir au passage de lignes d’averses. Une perturbation plus costaude est attendue milieu de matinée jeudi pouvant laisser 15 à 20 L d’ici vendredi matin avant le retour d’un temps un peu plus sec. Malheureusement, encore beaucoup d’eau et surtout du vent pour la journée de samedi et dimanche. Ensuite, ce dernier se calmera et nous passerons en flux de nord-ouest lundi prochain en espérant un peu moins d’eau. Un refroidissement est attendu mais malheureusement pas de conditions sèches durables, il va falloir être patients…