Farid répond à votre question météo: une semaine venteuse et maussade avant le retour du froid ?

Cela reste encore loin mais cette deuxième quinzaine de janvier risque de prendre une tournure un peu plus froide pour ne pas dire moins douce. Il y a de l’espoir pour un peu de neige surtout sur Arlon à 450 m d’altitude, on va affiner ça avec les prochaine réactualisations.

Et sur le reste du pays ?

Nous passerons donc dans des courants d'origine maritime polaire plus frais en altitude. Encore un peu d'instabilité en matinée surtout au sud de l'Ardenne jusque le namurois où les averses seront persistantes (neige fondante < 550 M). Entre les deux, pas mal de nuages mais aussi quelques trouées surtout à la mer et un temps plus sec même si une nuée sera possible. Cela va souffler avec du 65 km/h en rafales de sud-ouest.

L'après-midi, l'instabilité sera un peu plus élevée avec alternance d'éclaircies et averses pouvant laisser un coup de tonnerre et un peu de grêle. Seule la côte devrait rester à l'abri sous des maximas de 3°C sur les sommets à 7°C en plaine sous un vent d'ouest modéré à assez fort 55-60 km/h. En soirée, le temps va se calmer et les rincées se retrancheront sur le sud-est après 19-20 H