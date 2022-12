Farid répond à votre question météo: “Les températures extrêmement froides en Amérique du nord vont-elles atteindre l’Europe ?”

On descend souvent sous les -30°C la nuit voire même -40°C côté avec des valeurs ressenties sous le -45°C ! À noter beaucoup de neige sur les grands lacs et du froid qui descend jusque la Floride où on attend du gel dans l’intérieur et à peine 15°C le jour de Noël à Miami. Cependant, un net redoux est attendu avant la fin de l’année et le froid se retranchera sur le nord-est du Canada. Pas de danger pour nos contrées puisque cette descente froide provoque plutôt la remontée d’air très doux par vases communicants et rien en vue avant le 7-8 janvier minimum.

Et sur le reste du pays ?

Enfin une amélioration pour ce jour de réveillon ! Alors qu’il ne cesse de pleuvoir depuis une semaine, nous connaîtrons une journée de transition avec une légère poussée anticyclonique depuis le sud. En matinée, encore quelques nuées locales surtout sur le sud et l’intérieur des Flandres avec l’apparition de quelques trouées à la mer. Ces averses seront bien rares et la plupart resteront au sec à une goutte près sous un cumulus.

L’après-midi, cette tendance sèche s’affirmera avec une météo alternant éclaircies et cumulus distillant quelques gouttes surtout sur le sud et le relief. Un peu de soleil à la mer et sur les Flandres mais aussi des trouées le long de la frontière française. Moins de vent avec 35-45 km/h en rafales de sud-ouest et des maxima atteignant 11°C ! Le soir, un temps sec pour tous et nuit tranquille pour fêter Noël.