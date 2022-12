Farid répond à votre question météo: quel temps à Noël dans votre région ?

Et sur le reste du pays?

Nous retrouverons ce creusement en mer du nord donnant pas mal de pluie sur l’ouest et le centre en fin de nuit début de matinée et plutôt en fin de matinée sur le sud. Les Flandres et le nord verront un temps plus sec mi-journée alors qu’il pourra encore pleuvoir par intermittence sur Hainaut Brabants bien que ça deviendra progressivement sec également (encore maussade au sud).

Cette accalmie sera de courte durée puisqu’une nouvelle perturbation active arrivera de la France en fin d’après-midi et balaiera tout le pays en soirée avec pluie et vent de sud-ouest avoisinant 55 km/h en rafales! Une nouvelle période plus sèche est attendue fin de soirée par l’ouest mais on attend rien qu’entre mercredi soir et vendredi 20 à 35 L sur le centre et isolément 50 L sur le sud et le relief, gare aux petits débordements (mineurs). Maximas de 7 à 11°C et toujours cette douceur qui se maintient.