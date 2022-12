Farid répond à votre à votre question météo: « Comment peut-on gagner 20°C en 48 heures ? »

Et sur le reste du pays ?

Petite accalmie grâce à une toute maigre dorsale anticyclonique qui ne tiendra pas des masses. Le matin, on retrouvera quelques pluies résiduelles près de l’Allemagne et un temps plus sec mais bien nuageux ailleurs. Fin de matinée, l’arrivée d’un petit creux d’altitude générera un peu d’instabilité avec le passage d’une ligne d’averses à la mer en milieu d’après-midi.

Cette petite ligne humide atteindra ensuite le Hainaut et les Brabants vers 15-17 H, le namurois jusqu’au Limbourg vers 16-18H et le sud-est en début de soirée pendant que la côte retrouvera quelques éclaircies au coucher de soleil. Cette zone de pluie pourrait onduler la nuit de mercredi à jeudi avec encore une ambiance maussade avant le retour d’un temps plus sec jeudi matin par la France. Maximas de 7 à 10°C toujours sous ce vent de sud assez fort puis tournant à l’ouest après-midi à l’arrière de la zone humide (1-2H de pluie). Nuit suivante calme et plus fraîche