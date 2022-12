Farid répond à votre question météo : un temps maussade et venteux cette semaine (vidéo)

Côté pluie, cela s’annonce arrosé avec possiblement 15 à 25 L et l’espoir d’un temps plus sec en soirée. Cependant, j’opterais davantage pour mercredi voire mardi soir car à mon avis ça risque d’être funky et très mouillé…

Et sur le reste du pays ?

Cette nouvelle perturbation va s’engager sur l’ouest avec le retour de pluies modérées sur les Flandres puis au fil de la matinée le Hainaut et les Brabants plus la capitale alors qu’il fera plus sec sur le sud et l’Ardenne. Une ambiance maussade donc en plaine avec ce vent de sud incessant mais de la douceur et déjà 8-10°C de l’ouest au centre.

Après-midi, ce front froid s’activera en atteignant le sud du pays où on attend pas mal de pluie alors que ça continuera à tomber sur le centre mais un peu moins copieusement. Il fera plus sec à la mer avec peut-être la percée de quelques trouées fin d’après-midi alors que les pluies se calmeront en soirée sur le Hainaut + Brabants le soir (encore maussade au sud et sur l’Ardenne où la neige fondra en grande quantité). Maxima de 5 à 11°C et températures qui baisseront un peu la nuit suivante dans un air un peu plus frais.