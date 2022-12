Farid répond à votre question météo : « Qu’est-ce que la neige de pollution? »

Le bulletin de ce lundi

Ce lundi verra encore quelques pluies stagner sur l’ouest du pays avant de laisser place à un temps plus sec au fil des heures et surtout en deuxième partie de matinée. Le vent continuera à souffler jusque 55 à 65 km/h de secteur sud. Il fera toutefois doux avec 7 à 10°C en plaine et largement positif sur les sommets ardennais qui verront la neige disparaître totalement. Après-midi, on peut espérer un temps plus sec avec encore quelques ondées plus disparates, surtout en Flandres. Peu d’éclaircies mais donc l’espoir d’un intermède plus sec de quelques heures avant le retour de nouvelles pluies mardi en fin d’après-midi depuis l’ouest du pays. Maxima de 4 à 10°C et donc retour de la douceur.