Farid répond à votre question météo: "Doit-on s’attendre à du verglas ce dimanche?"

Le risque de verglas me semble écarté hormis sur les sommets qui seront toujours sous 0°C jusqu’en cours de nuit suivante! Par contre, il faudra se méfier du vent qui soufflera jusque 55 à 65 km/h de secteur sud et il faudra être prudent par rapport à ces rafales. Bonne route, tout va bien se passer.

Et sur le reste du pays?

Beaucoup se réveilleront dans une purée de pois avec encore localement quelques flocons proches des zones industrielles. Des conditions brumeuses, tristounettes mais déjà des éclaircies qui grignoteront du terrain depuis les provinces du sud et en Flandres. Normalement, ça devrait aussi se décanter sur le Hainaut, les Brabants et la capitale avant midi avec l’apparition de larges éclaircies.

Après-midi, le soleil devrait s’imposer partout dans un ciel peu nuageux faisant remonter le mercure entre 1 et 2 °C en plaine, toujours 0 à -2 °C sur le relief et 4 °C à la mer sous un vent de sud faible de secteur sud. En soirée, ça chute à nouveau puisque le ciel restera clair à quelques voiles de cirrus près. On attend un dimanche de plus en plus nuageux mais les pluies n’arriveront qu’en soirée avec un risque de verglas uniquement sur les hauteurs ardennaises. Maximas de 2 à 4 °C en plaine.