Farid répond à votre question météo: « Pourquoi j’ai dû gratter mon pare-brise lundi et pas mercredi alors qu’il avait gelé de la même manière ? »

Et sur le reste du pays ?

Nous devrions sortir du lit dans une purée de pois congelée sur la majorité des régions. En effet, les brouillards seront nombreux et blanchiront le paysage avec localement un peu de neige en grains (est du pays ?). Ces derniers auront du mal à se décanter hormis sur le sud de l’Ardenne et en Flandres où pourra encore survenir une giboulée entre les éclaircies.

L’après-midi, on peut espérer quelques éclaircies sur le Hainaut, les Brabants et surtout les Flandres + sud du pays. Cela aura vraiment du mal à bouger sur l’est du pays et le long du sillon Sambre et Meuse où ça risque de rester gris et bien froid. Sous les nuages, on peinera à dépasser -3 à 0°C et peut-être 0 à 2°C si le soleil perce. Vent faible de secteur nord et en soirée, les brouillards devraient rester dominants avec un temps très froid